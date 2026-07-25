آسٹرین ایئرلائنز اور آئی ٹی اے ایئرویز نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دیں

ویانا: آسٹرین ایئرلائنز اور آئی ٹی اے ایئرویز نے مشرقِ وسطیٰ میں سکیورٹی صورتحال کے باعث اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ایئرلائنز نے کہا ہے کہ مسافروں اور عملے کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہوئے یہ فیصلہ احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے۔
ایئرلائنز کے مطابق اسرائیل کے شہر تل ابیب کے لیے تمام متاثرہ پروازوں کے مسافروں سے براہِ راست رابطہ کیا جا رہا ہے۔ مسافروں کو بغیر اضافی چارج کے نئی بکنگ، متبادل پرواز یا ٹکٹ کی مکمل رقم واپس لینے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
لُفتھانزا گروپ، جس میں آسٹرین ایئرلائنز، آئی ٹی اے ایئرویز، لفتھانزا اور سوئس شامل ہیں، نے واضح کیا ہے کہ خطے کی سکیورٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور پروازوں کی بحالی کا فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ حالیہ مہینوں میں اسرائیل اور خطے میں جاری کشیدگی کے باعث متعدد بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے بھی اسرائیل، ایران اور دیگر قریبی ممالک کے لیے اپنی پروازوں میں ردوبدل یا عارضی معطلی کا اعلان کیا ہے۔