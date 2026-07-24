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    بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے استعفیٰ دے دیا

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    بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جسے ملک کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اقتدار کی منتقلی اور آئندہ سیاسی صورتحال سے متعلق مزید تفصیلات متوقع ہیں۔

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