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    درفشاں سلیم نے بھارت کے طلبہ سے اظہارِ یکجہتی کیا۔

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    اداکارہ درفشاں سلیم نے 2026 کے جاری طلبہ احتجاج سے متعلق ایک پیغام شیئر کرتے ہوئے بھارت کے طلبہ سے اظہارِ یکجہتی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں ہمدردی، شعور اور باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مشکل حالات کا سامنا کرنے والے نوجوانوں کی حمایت، پرامن مکالمے اور ذمہ دارانہ رویے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔

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