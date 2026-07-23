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    پنجاب حکومت نے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا نام تبدیل کر دیا

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    حکومتِ پنجاب نے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی (WCLA) کا نام باضابطہ طور پر تبدیل کرکے پنجاب والڈ سٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریاز اتھارٹی (PWCHAA) رکھ دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت ادارے کا دائرۂ کار بڑھا دیا گیا ہے تاکہ پنجاب بھر کے تاریخی شہروں اور ثقافتی ورثے کے مقامات کے تحفظ، بحالی اور انتظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔

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