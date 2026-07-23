میسی کو 2026 فیفا ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی دے دیا گیا

لیونل میسی نے ایک اور بڑا عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا، جب انٹرنیشنل فیڈریشن آف فٹبال ہسٹری اینڈ اسٹیٹسٹکس (IFFHS) نے انہیں 2026 فیفا ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا۔
یہ اعزاز آئی ایف ایف ایچ ایس گلوبل پرفارمنس انڈیکس کی بنیاد پر دیا گیا، جس میں کھلاڑیوں کی شرکت، گولز، اسسٹس اور ناک آؤٹ مرحلے کے اہم میچز میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ میسی نے ٹورنامنٹ کا اختتام 8 گولز، 4 اسسٹس اور سب سے زیادہ اوسط ریٹنگ کے ساتھ کیا، جس نے ارجنٹینا کی ورلڈ کپ مہم میں ان کے شاندار اثر و رسوخ کو نمایاں کیا۔
یہ تازہ ترین اعزاز میسی کے تاریخی ورلڈ کپ کیریئر میں ایک اور اہم سنگِ میل کا اضافہ ہے اور انہیں فٹبال کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شامل کرنے کی حیثیت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔