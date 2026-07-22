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    امریکا۔ایران جنگ پر اخراجات 37.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے

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    پینٹاگون کے مطابق ایران کے خلاف امریکی فوجی مہم پر اب تک 37.5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگستھ نے کانگریس سے ہنگامی بنیادوں پر مزید اربوں ڈالر کی منظوری دینے کی اپیل کی ہے۔ بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث دفاعی بجٹ اور اس فوجی مہم کے طویل مدتی مالی اثرات پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔

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