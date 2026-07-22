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    گوجرانوالہ کا شمسی انڈر پاس شدید بارش کے بعد زیرِ آب

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    شمسی انڈر پاس، گوجرانوالہ، شدید بارش کے بعد مکمل طور پر زیرِ آب آ گیا، جس کے باعث ٹریفک کی شدید روانی متاثر ہوئی اور متعدد گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیرِ آب سڑکوں سے گریز کریں اور پانی کی نکاسی مکمل ہونے تک متبادل راستے استعمال کریں۔

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