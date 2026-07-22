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    ڈچ طلبہ نے دنیا کی پہلی شمسی توانائی سے چلنے والی ایمبولینس متعارف کرا دی۔

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    آئنڈھوون یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے طلبہ نے اسٹیلا جووا کے نام سے دنیا کی پہلی شمسی توانائی سے چلنے والی ایمبولینس متعارف کرا دی ہے، جس کا مقصد دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک صحت کی سہولیات پہنچانا ہے۔ یہ جدید ایمبولینس سورج کی توانائی سے چلتی ہے اور محدود انفراسٹرکچر والے علاقوں میں ہنگامی طبی امداد کے لیے ایک ماحول دوست اور مؤثر حل فراہم کرتی ہے۔

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