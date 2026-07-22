رحمت شاہ افغانستان کی ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر

رحمت شاہ افغانستان کی ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان مقرر
افغانستان کرکٹ بورڈ (ACB) نے آل راؤنڈر بلے باز رحمت شاہ کو قومی ٹیم کا نیا ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان مقرر کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سابق کپتان حشمت اللہ شاہدی کے عہدے سے دستبردار ہونے کے بعد کیا گیا۔
رحمت شاہ افغانستان کے تجربہ کار بلے بازوں میں شمار ہوتے ہیں اور وہ طویل عرصے سے قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے 2013 میں ون ڈے انٹرنیشنل جبکہ 2018 میں افغانستان کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کیا تھا۔
افغانستان کرکٹ بورڈ نے رحمان اللہ گربز کو ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹس میں نائب کپتان مقرر کیا ہے۔ نئی قیادت کا مقصد ٹیم کو مستقبل کے بین الاقوامی مقابلوں میں مزید مضبوط بنانا ہے۔
حشمت اللہ شاہدی نے تقریباً ساڑھے چار سال تک ون ڈے ٹیم کی قیادت کی، جس کے دوران افغانستان نے کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کے استعفے کے بعد ٹیم کی قیادت رحمت شاہ کو سونپی گئی ہے۔