پاکستانی طلبہ نے حیاتیات اولمپیاڈ میں چاندی کا تمغہ اور میرٹ سرٹیفکیٹ جیت لیا

پاکستانی طلبہ نے بین الاقوامی حیاتیات اولمپیاڈ میں چاندی کا تمغہ اور میرٹ سرٹیفکیٹ جیت لیا
پاکستانی طلبہ نے 37ویں بین الاقوامی حیاتیات اولمپیاڈ (IBO 2026) میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے لیے ایک سلور میڈل اور ایک میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ یہ عالمی مقابلہ 12 سے 19 جولائی تک لتھوانیا کے دارالحکومت ولنیئس میں منعقد ہوا، جس میں 90 سے زائد ممالک کے 350 سے زیادہ باصلاحیت طلبہ نے شرکت کی۔
لاہور کے انٹرنیشنل اسکول (لیگیسی کیمپس) کے طالب علم حسن عاطف چیمہ نے پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتا، جبکہ کراچی گرامر اسکول کے طالب علم محمد متحیر کو شاندار کارکردگی پر میرٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔
پاکستانی ٹیم کا انتخاب 22ویں نیشنل سائنس ٹیلنٹ کانٹسٹ (NSTC) کے ذریعے کیا گیا، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC) اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز (PIEAS) کے مشترکہ STEM Careers Programme کے تحت منعقد ہوتا ہے۔ منتخب طلبہ نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بایوٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ (NIBGE) میں مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کی نگرانی میں خصوصی تربیت حاصل کی۔
ماہرین کے مطابق یہ کامیابی پاکستان میں سائنسی تعلیم کے فروغ اور نوجوان طلبہ کی عالمی سطح پر صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان 2006 سے بین الاقوامی حیاتیات اولمپیاڈ میں شرکت کر رہا ہے، جبکہ STEM پروگرام کے تحت اب تک 365 سے زائد پاکستانی طلبہ عالمی سائنس اولمپیاڈز میں ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں اور 144 بین الاقوامی تمغے اپنے نام کر چکے ہیں۔