ثمر خان، نومی خان اور کامی کلکس نے 5,100 میٹر بلند فرگم پاس سر کر لیا۔

ایڈونچر کے شوقین ثمر خان، نومی خان اور کامی کلکس نے 5,100 میٹر بلند فرگم پاس کامیابی سے سر کر لیا، جو پاکستان کی ایڈونچر کمیونٹی کے لیے ایک اور متاثر کن کامیابی ہے۔
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