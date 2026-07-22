Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل گراؤنڈ کے ٹکڑے 450 ڈالر میں فروخت کرے گا

    By

    فیفا نے 2026 ورلڈ کپ فائنل کی یادگار کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے کے لیے اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلے گئے فائنل میں استعمال ہونے والی میٹ لائف اسٹیڈیم کی گھاس کے ٹکڑے 450 ڈالر میں فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ 3,000 ڈالر مالیت کی کرسٹل ورلڈ کپ ٹرافی بھی پیش کی جا رہی ہے، تاہم اس اقدام پر تجارتی فائدہ اٹھانے کے حوالے سے تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔

    Keep Reading