ڈیوڈ وارنر نے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کے الزام کا اعتراف کر لیا

ڈیوڈ وارنر نے ڈرنک ڈرائیونگ کیس میں جرم کا اعتراف کر لیا
آسٹریلیا کے سابق کرکٹ اوپنر ڈیوڈ وارنر نے سڈنی کی عدالت میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزام کا اعتراف کر لیا ہے۔ وارنر پر الزام تھا کہ انہوں نے ایسٹر کے موقع پر شراب نوشی کے بعد گاڑی چلائی، جس کے بعد پولیس کے رینڈم بریتھ ٹیسٹ میں الکوحل کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ پائی گئی۔
وارنر کے وکیل کے مطابق کرکٹر نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وارنر کا یہ فیصلہ "غیر ذمہ دارانہ اور غلط” تھا، کیونکہ انہیں متبادل سفر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔
رپورٹس کے مطابق واقعہ سڈنی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں وارنر کو پولیس نے روکا اور ٹیسٹ کے بعد ان کے خلاف ڈرنک ڈرائیونگ کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت نے کیس کی مزید کارروائی اور سزا سنانے کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے، جس میں جرمانہ، ڈرائیونگ پابندی یا دیگر قانونی کارروائی شامل ہو سکتی ہے۔
ڈیوڈ وارنر آسٹریلیا کے کامیاب ترین بلے بازوں میں شمار ہوتے ہیں اور وہ 2024 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تاہم دنیا بھر کی ٹی20 لیگز میں کھیلتے رہے ہیں۔