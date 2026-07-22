Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    پاکستان میں سونے کی قیمت تقریباً 4 لاکھ 40 ہزار روپے تک پہنچ گئی۔

    By

    پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں بدھ کے روز مسلسل چوتھے دن بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 4,600 روپے اضافے کے بعد 4 لاکھ 33 ہزار 836 روپے تک پہنچ گئی۔

    Keep Reading