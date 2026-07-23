سعودی عرب نے بحیرۂ احمر میں جہاز پر حملے کی تصدیق کر دی

سعودی عرب نے بحیرۂ احمر میں جہاز پر حملے کی تصدیق کر دی
سعودی عرب نے بحیرۂ احمر میں اپنے ملکیت کے ایک تجارتی جہاز پر حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم عملے کے تمام افراد محفوظ رہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
رپورٹس کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے دو سعودی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی ان کی جانب سے سعودی بندرگاہوں پر عائد بحری پابندیوں کی خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی۔
اس واقعے کے بعد بحیرۂ احمر میں سمندری سلامتی کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں، جبکہ عالمی توانائی کی منڈیوں اور بحری تجارت پر بھی اس کے ممکنہ اثرات کے پیش نظر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔