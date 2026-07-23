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    مشرقِ وسطیٰ کشیدگی: ایجین، ایئر آستانہ، ایئر کینیڈا، ایئر فرانس، ایئر بالٹک، برٹش ایئرویز، کیتھے پیسیفک، فن ایئر، آئی ٹی اے، KLM، لفتھانسا، فلپائن، سکوٹ، سنگاپور اور ترکش ایئر لائنز کی پروازیں معطل

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    اگر آپ آئندہ دنوں میں انٹرنیشنل سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جان لیں کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگی صورتحال کے باعث کئی بین الاقوامی ایئرلائنز نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔

    متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز کی جانب سے اگست، ستمبر اور اکتوبر میں روٹ معطلی میں توسیع کے بعد دبئی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر شہروں میں بکنگ کے ساتھ مسافروں کو طویل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔

    کچھ کیریئرز نے تعداد کو بھی کم کیا ہے یا دوبارہ بکنگ کے منصوبوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسافروں کو ہوائی اڈے پر جانے سے پہلے اپنی ایئر لائن سے براہ راست چیک کر لینا چاہیے کیونکہ دوبارہ شروع ہونے کی تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔

    معطل پروازیں

    ایجین ایئر لائنز

    ائیر آستانہ

    ایئر کینیڈا

    ایئر فرانس

    ایئر بالٹک

    برٹش ایئرویز

    کیتھے پیسیفک

    Finnair

    آئی ٹی اے ایئرویز

    KLM

    لفتھانسا گروپ

    فلپائن ایئر لائنز

    سکوٹ

    سنگاپور ایئر لائنز

    ترکش ایئر لائنز

    ترکش ایئرلائن نے دبئی، ابوظہبی، دمشق، بیروت اور امان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں جبکہ ایران کے لیے خدمات معطل ہیں۔

    ویز ایئر

    دبئی، ابوظہبی اور عمان کے لیے ویز ایئر سروسز معطل ہیں، ستمبر کے دوران آپریشن دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے۔

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