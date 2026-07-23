مشرقِ وسطیٰ کشیدگی: ایجین، ایئر آستانہ، ایئر کینیڈا، ایئر فرانس، ایئر بالٹک، برٹش ایئرویز، کیتھے پیسیفک، فن ایئر، آئی ٹی اے، KLM، لفتھانسا، فلپائن، سکوٹ، سنگاپور اور ترکش ایئر لائنز کی پروازیں معطل

اگر آپ آئندہ دنوں میں انٹرنیشنل سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جان لیں کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگی صورتحال کے باعث کئی بین الاقوامی ایئرلائنز نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔
متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز کی جانب سے اگست، ستمبر اور اکتوبر میں روٹ معطلی میں توسیع کے بعد دبئی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر شہروں میں بکنگ کے ساتھ مسافروں کو طویل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
کچھ کیریئرز نے تعداد کو بھی کم کیا ہے یا دوبارہ بکنگ کے منصوبوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسافروں کو ہوائی اڈے پر جانے سے پہلے اپنی ایئر لائن سے براہ راست چیک کر لینا چاہیے کیونکہ دوبارہ شروع ہونے کی تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔
معطل پروازیں
ایجین ایئر لائنز
ائیر آستانہ
ایئر کینیڈا
ایئر فرانس
ایئر بالٹک
برٹش ایئرویز
کیتھے پیسیفک
Finnair
آئی ٹی اے ایئرویز
KLM
لفتھانسا گروپ
فلپائن ایئر لائنز
سکوٹ
سنگاپور ایئر لائنز
ترکش ایئر لائنز
ترکش ایئرلائن نے دبئی، ابوظہبی، دمشق، بیروت اور امان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں جبکہ ایران کے لیے خدمات معطل ہیں۔
ویز ایئر
دبئی، ابوظہبی اور عمان کے لیے ویز ایئر سروسز معطل ہیں، ستمبر کے دوران آپریشن دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے۔