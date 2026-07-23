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    دی اوول WTC 2027 کے فائنل کی میزبانی کرے گا

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    دی اوول کو 2027 آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کی میزبانی سونپ دی گئی ہے، جو 9 سے 13 جون 2027 تک کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کے تاریخی میدانوں میں شمار ہونے والا دی اوول ایک بار پھر ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے کی میزبانی کرے گا۔

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