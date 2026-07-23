زیلنسکی نے جنرل سیرسکی کو برطرف کر دیا

یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے آرمی چیف جنرل اولیکسینڈر سِرسکی کو عہدے سے برطرف کر کے ان کی جگہ میکائل ڈراپاتی (Mykhailo Drapatyi) کو نیا کمانڈر ان چیف مقرر کیا ہے۔
سیاسی بحران اور داخلی کشمکش: سِرسکی کی برطرفی سابق دفاعی وزیر میکائل فیڈوروف (Mykhailo Fedorov) کی برطرفی کے بعد شروع ہونے والے شدید سیاسی تنازع کا نتیجہ ہے۔ فیڈوروف نے سِرسکی پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ فوج کو جدید بنانے کی اصلاحات میں رکاوٹ بن رہے تھے اور انہوں نے صدر پر فیڈوروف کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔
عوامی اور فوجی احتجاج: دفاعی وزیر کو ہٹائے جانے کے بعد کیف اور دیگر شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے، اور فوج و پارلیمنٹ کے اندر سے بھی سِرسکی کی قیادت پر شدید تنقید کی گئی۔
جنگی حکمت عملی پر اعتراضات: سِرسکی کی قیادت میں کورسک (Kursk) کے آپریشن سمیت بعض کارروائیوں میں بھاری جانی نقصان اور سپلائی لائنز کی مشکلات پر فوج کے اندر اور عوام میں تحفظات پائے جاتے تھے۔
۲. جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین اور روس کے کتنے جنرل تبدیل ہوئے؟
روس (Russia)
روس نے ۲۰۰۲ء میں جنگ کے آغاز کے بعد سے درجنوں سینئر جنرلوں اور فیلڈ کمانڈروں کو تبدیل، برطرف یا معطل کیا ہے:
مرکزی کمانڈ: روس نے جنگ کی مجموعی کمانڈ متعدد بار بدلی (جن میں الیگزینڈر ڈوورنیکوف، سرگئی سورووکین، اور جنرل ویلری گیراسیموف شامل ہیں)۔
ملٹری ڈسٹرکٹ کمانڈرز: روس کی تمام اہم ملٹری ڈسٹرکٹس (مغربی، جنوبی، مشرقی، اور مرکزی) کے چیفس کو کارکردگی کی کمی یا ناکامیوں کی بنا پر تبدیل کیا جا چکا ہے۔
مجموعی تعداد: برطانوی اور بین الاقوامی استخباراتی رپورٹس کے مطابق روس نے اب تک ۲۰ سے زائد اعلیٰ ترین جنرلوں کو برطرف یا عہدوں سے منتقل کیا ہے، جبکہ جنگ کے دوران ۱۵ سے زائد روسی جنرل مارے بھی جا چکے ہیں۔
یوکرین (Ukraine)
یوکرین نے بھی اپنی فوجی ساخت اور جنگی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اہم کمانڈروں کو تبدیل کیا ہے:
کمانڈر ان چیف: فروری ۲۰۲۴ء میں جنرل والری زالوژنی (Valerii Zaluzhnyi) کو ہٹا کر اولیکسینڈر سِرسکی کو لگایا گیا، اور اب سِرسکی کی جگہ میکائل ڈراپاتی کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا ہے۔
دیگر کمانڈر: اس کے علاوہ جوائنٹ فورسز کمانڈر (سرہی نائیف، یوری سودول)، گراؤنڈ فورسز، ایئر فورس کے نائب سربراہان، اور دونباس و جنوبی محاذوں کے کم از کم ۱۰ سے ۱۵ کے قریب ریجنل ڈویژنل و بریگیڈ جنرلز کو بدلا جا چکا ہے۔