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    ایف آئی اے کا پاسپورٹ ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، 18 افراد گرفتار

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    وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے لاہور میں پاسپورٹ ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 16 ایجنٹس اور 2 سرکاری اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کے انسدادِ بدعنوانی ونگ نے یہ کارروائی پاسپورٹ کے اجرا میں مبینہ کرپشن اور غیرقانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے کی۔

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