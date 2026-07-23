شان بیگ اور روما مائیکل شادی کے بندھن میں بندھ گئے

پاکستانی اداکار شان بیگ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے ماڈل و اداکارہ روما مائیکل سے شادی کر لی ہے۔
شان بیگ نے انسٹاگرام پر روما کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جس پر "Wifey” (بیوی) کا اسٹیکر لگا ہوا تھا، جسے روما نے بھی اپنے اکاؤنٹ پر ری شیئر کیا۔ اس تصویر کے بعد مداحوں اور شوبز انڈسٹری کے ساتھیوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغام موصول ہوئے، جنہیں روما نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کیا۔ متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی جوڑے کو نیک تمناؤں اور خوشیوں کی دعائیں دیں۔
بعد ازاں، شان بیگ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک اور پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی سابقہ طلاق اور دوبارہ شادی کے فیصلے کے پیشِ نظر لوگوں سے اپنی پرائیویسی (نجی زندگی) کا احترام کرنے کی درخواست کی۔
خاندان، دوستوں، ساتھیوں اور اپنے تمام مداحوں کے نام جاری کردہ بیان میں اداکار نے وضاحت کی کہ ان کی طلاق کو کچھ عرصہ قبل حتمی شکل دی جا چکی تھی اور وہ اور ان کی سابقہ اہلیہ، دونوں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔
شان بیگ نے کہا کہ انہوں نے "امید، خوشی اور شکر گزاری سے بھرپور ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے” اور وہ ان تمام لوگوں کی حمایت اور نیک تمناؤں کے لیے شکر گزار ہیں جو اس تمام سفر کے دوران ان کے ساتھ کھڑے رہے۔
انہوں نے لوگوں سے ماضی کو پیچھے چھوڑنے، "افواہوں، مفروضوں یا موازنہ کرنے” سے گریز کرنے اور تمام متعلقہ افراد کی پرائیویسی کا احترام کرنے کی اپیل کی۔ اداکار نے مزید کہا کہ اب ان کی تمام تر توجہ "اپنے خاندان، ایک باپ کے طور پر اپنی ذمہ داریوں، اپنی شادی اور آنے والے مستقبل” پر مرکوز ہے۔