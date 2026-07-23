Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں روبوٹکس ایکسپو کا افتتاح کر دیا

    By

    وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹمز ایکسپو 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش پاکستان کے جدید ٹیکنالوجی اور جدت کے میدان میں آگے بڑھنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو جدت، تحقیق اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں ایک نمایاں مقام دلانے کے لیے پُرعزم ہے۔

    Keep Reading