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    پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع کے لیے سیلابی الرٹ جاری کر دیا

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    صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے خیبر پختونخوا کے آٹھ اضلاع میں گلیشیئر جھیل پھٹنے سے اچانک سیلاب (GLOF) اور شدید بارشوں کے خطرے کے پیشِ نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے، نشیبی اور حساس علاقوں سے گریز کرنے اور متعلقہ حکام کی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

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