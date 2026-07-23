کرائم انڈیکس 2026: اسلام آباد اور لاہور، لندن، پیرس اور نیویارک سے زیادہ محفوظ قرار۔

نمبیو کے 2026 مڈ ایئر کرائم انڈیکس کے مطابق اسلام آباد 30.8 اسکور کے ساتھ پاکستان کا سب سے محفوظ شہر قرار پایا، جبکہ لاہور 36.2 اسکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ دونوں پاکستانی شہر نیویارک، لندن، پیرس، ٹورنٹو، روم، ڈھاکا، میکسیکو سٹی اور نئی دہلی جیسے بڑے عالمی شہروں سے زیادہ محفوظ قرار دیے گئے۔
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