Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    لاہور کے ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس میں تیراکی کے دوران ایک شخص جاں بحق۔

    By

    لاہور کے ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس میں تیراکی کے دوران 37 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد اسپورٹس کمپلیکس کے حفاظتی انتظامات اور نگرانی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے متعلقہ حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

    Keep Reading