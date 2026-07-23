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    چین کے دورے پر وزیراعظم شہباز شریف کو کھلونا راکٹ اسحاق ڈار کو چمڑے کی بیلٹ تحفے میں دے دی

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    چین کے سرکاری دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کو متعدد یادگاری تحائف پیش کیے گئے، جن میں چین کے خلائی اسٹیشن کا ماڈل، پریمیم قلم، گھڑی، شیلڈ، شوگر باول، مسجدِ نبویؐ کا ماڈل اور ٹائی شامل تھیں۔ جبکہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کو چینی چمڑے کی بیلٹ، مصری مجسمے کا ماڈل اور کف لنکس تحفے میں دیے گئے، سرکاری ریکارڈ کے مطابق۔

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