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    امریکا نے چینی اے آئی کمپنیوں پر مبینہ ماڈل ڈسٹلیشن کے الزام میں پابندیوں کی دھمکی دے دی

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    مون شاٹ کے Kimi K3 کی جانب سے خود کو Anthropic کے Claude کے طور پر متعارف کرانے کا معاملہ سامنے آنے پر اے آئی کی تربیت، ماڈل ڈسٹلیشن اور شفافیت سے متعلق نئے سوالات اٹھ گئے۔

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