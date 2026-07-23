Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    روپے کی قدر میں مزید کمی,ڈالر 277، کینیڈین ڈالر 200 کے قریب

    By

    پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مسلسل 204ویں روز بھی مضبوط رہا۔ جمعرات کو روپے کی قدر میں ایک پیسے کا اضافہ ہوا اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 277.90 روپے پر بند ہوا۔ دسمبر 2025 سے پاکستانی کرنسی مسلسل بہتری کا رجحان برقرار رکھے ہوئے ہے۔

    Keep Reading