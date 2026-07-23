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    پنجاب نے مقامی اور عالمی کرکٹ ستاروں کے ساتھ چیمپئنز کرکٹ لیگ کا آغاز

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    وزیراعلیٰ پنجاب چیمپئنز کرکٹ لیگ کا آغاز 3 سے 9 اگست تک ہوگا، جس میں کئی قومی اور بین الاقوامی کرکٹرز شرکت کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ شائقین کو سنسنی خیز کرکٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی ٹیلنٹ کو بھی فروغ دے گا۔

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