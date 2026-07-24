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    ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت کے نتائج بھگتنا ہوں گے: عباس عراقچی

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    ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی حملے میں تعاون کرنے والی ہر ریاست کو جوابدہ ٹھہرایا جائے گا، یہ بات وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کرغزستان میں ایک اجلاس کے دوران کہی۔

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