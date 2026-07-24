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    ڈاکٹر نبیحہ کا دعویٰ: حارث کھوکھر روزانہ ازدواجی تعلق نبھانے کے قابل نہیں تھے

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    ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے ایک حالیہ انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ان کے سابق شوہر حارث کھوکھر کے متعدد خواتین سے تعلقات تھے اور ان کی کئی گرل فرینڈز تھیں۔ حارث کھوکھر نے تاحال ان دعوؤں پر عوامی طور پر کوئی ردِعمل نہیں دیا۔

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