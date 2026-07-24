کویت میں مظاہرین کا امریکی فوجی اڈوں کے انخلا کا مطالبہ

کویت میں درجنوں مظاہرین نے امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک سے تمام امریکی فوجی اڈے ختم کیے جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کویت کو علاقائی تنازعات سے دور رہنا چاہیے اور کسی بھی بیرونی فوجی موجودگی سے ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب مشرقِ وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں اور جوابی کارروائیوں کے بعد عوامی خدشات بھی بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث بعض مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کویت کو کسی ممکنہ فوجی تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔
تاہم، اس احتجاج کے حوالے سے کویتی حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، جبکہ احتجاج کی وسعت اور شرکا کی تعداد کے بارے میں بھی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔