ایران کا دعویٰ: بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے
ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے مطابق یہ کارروائیاں امریکہ کے حالیہ فضائی حملوں کے جواب میں کی گئیں، جنہیں تہران نے اپنی دفاعی حکمتِ عملی کا حصہ قرار دیا۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں اردن کے الازرق ایئر بیس اور بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات، آلات اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ ان کارروائیوں سے امریکی فوج کو نقصان پہنچا، تاہم ان دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔
دوسری جانب امریکہ، بحرین اور اردن کی جانب سے فوری طور پر ان دعوؤں کی تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ کئی سابقہ ایرانی دعوؤں کے بارے میں بھی امریکی اور میزبان ممالک کا مؤقف رہا ہے کہ زیادہ تر ڈرون اور میزائل راستے میں ہی ناکام یا تباہ کر دیے گئے تھے۔
ماہرین کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خطے میں مزید فوجی کارروائیوں کا خدشہ برقرار ہے، جبکہ عالمی برادری صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہے۔