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    نابلس کے قریب اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں چار فلسطینی جاں بحق

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    فلسطینی وزارتِ صحت کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب مغرب میں واقع قصبے تل پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں چار فلسطینی جاں بحق جبکہ چار زخمی ہو گئے، جن میں تین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

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