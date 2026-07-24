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    مون سون کے بڑھتے خطرات کے درمیان پاکستان کے ڈیم 58 فیصد بھر گئے۔

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    ملک بھر میں مزید مون سون بارشوں کی پیش گوئی کے پیشِ نظر پاکستان کے بڑے آبی ذخائر 58 فیصد تک بھر چکے ہیں۔ حکام نے 25 جولائی تک سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے نشیبی اور حساس علاقوں کے رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔

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