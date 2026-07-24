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    امریکہ نے پاکستانی درآمدات پر 10 فیصد ٹیرف عائد کر دیا

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    امریکہ نے 24 جولائی 2026 سے پاکستان سے درآمد ہونے والی اشیا پر 10 فیصد ٹیرف نافذ کر دیا ہے۔ امریکی تجارتی نمائندے (USTR) کے مطابق یہ فیصلہ جبری مشقت سے متعلق قوانین کے نفاذ پر تحفظات کے باعث 60 ممالک کے خلاف کیے گئے وسیع تجارتی اقدامات کا حصہ ہے۔

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