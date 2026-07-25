Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    پاکستانی بائیکر شان علی نے امریکا بھر میں تنہا موٹر سائیکل کا سفر مکمل کر کے نئی تاریخ رقم کر دی

    By

     لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ایڈونچر بائیکر شان عل تنہا موٹر سائیکل پر طے کر کے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے। انہوں نے ۳۳ دنوں کے دوران ۱۶,۰۰۰ کلومیٹر کا طویل اور دشوار گزار سفر طے کیا۔

    سفر کی تفصیلات اور بائیک کا انتخاب

    شان علی نے اس مشکل سفر کے لیے سوزوکی DR650 موٹر سائیکل کا انتخاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہا سفر کے دوران موٹر سائیکل کا ہلکا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر کہیں بائیک گر جائے تو اسے خود اٹھایا جا سکے۔

    موسمی اور سفری چیلنجز

    اس سفر کے دوران شان علی کو سخت ترین موسموں کا سامنا کرنا پڑا:

    • برفباری اور شدید سردی: ‘یلو اسٹون نیشنل پارک’ (Yellowstone National Park) میں جولائی کے مہینے میں بارش برفباری میں بدل گئی، جہاں انہیں بھیگے ہوئے خیمے میں رات گزارنی پڑی اور سردی سے ان کی انگلیاں نیلی پڑ گئیں۔

    • شدید گرمی: اریزونا کے صحراؤں میں ۴۵ ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی اور تپش میں گھنٹوں بائیک چلانی پڑی۔

    • حادثہ: اریزونا کی ‘مانومنٹ ویلی’ (Monument Valley) کے قریب وہ ایک حادثے کا بھی شکار ہوئے، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے انہوں نے بائیک کو چیک کیا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔

    Keep Reading