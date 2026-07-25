پاکستانی بائیکر شان علی نے امریکا بھر میں تنہا موٹر سائیکل کا سفر مکمل کر کے نئی تاریخ رقم کر دی

لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ایڈونچر بائیکر شان عل تنہا موٹر سائیکل پر طے کر کے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے। انہوں نے ۳۳ دنوں کے دوران ۱۶,۰۰۰ کلومیٹر کا طویل اور دشوار گزار سفر طے کیا۔
سفر کی تفصیلات اور بائیک کا انتخاب
شان علی نے اس مشکل سفر کے لیے سوزوکی DR650 موٹر سائیکل کا انتخاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہا سفر کے دوران موٹر سائیکل کا ہلکا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر کہیں بائیک گر جائے تو اسے خود اٹھایا جا سکے۔
موسمی اور سفری چیلنجز
اس سفر کے دوران شان علی کو سخت ترین موسموں کا سامنا کرنا پڑا:
برفباری اور شدید سردی: ‘یلو اسٹون نیشنل پارک’ (Yellowstone National Park) میں جولائی کے مہینے میں بارش برفباری میں بدل گئی، جہاں انہیں بھیگے ہوئے خیمے میں رات گزارنی پڑی اور سردی سے ان کی انگلیاں نیلی پڑ گئیں۔
شدید گرمی: اریزونا کے صحراؤں میں ۴۵ ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی اور تپش میں گھنٹوں بائیک چلانی پڑی۔
حادثہ: اریزونا کی ‘مانومنٹ ویلی’ (Monument Valley) کے قریب وہ ایک حادثے کا بھی شکار ہوئے، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے انہوں نے بائیک کو چیک کیا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔