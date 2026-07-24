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    ٹانک میں دہشتگردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، جوابی کارروائی میں 12 دہشتگرد ہلاک، 15 اہلکار شہید: آئی ایس پی آر

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    ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ٹانک میں دہشتگردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، جوابی کارروائی میں 12 دہشتگرد جہنم واصل: فائرنگ کے تبادلے میں 15 جوان جام شہادت نوش کرگئے،

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