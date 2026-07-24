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    ایران کا کہنا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں میں 55 افراد جاں بحق ہوئے ہیں

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    ایران کی وزارتِ صحت کے مطابق حالیہ امریکی فوجی حملوں میں کم از کم 55 افراد جاں بحق جبکہ 645 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار وزارتِ صحت کے ترجمان نے ایرانی میڈیا کو فراہم کیے۔

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