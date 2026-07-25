سعودی اتحاد کا الحدیدہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ، بندرگاہیں کھلی رہیں

سعودی اتحاد کا الحدیدہ میں حوثی اہداف پر حملہ، بندرگاہیں بدستور کھلی
یمن میں سعودی قیادت میں قائم اتحادی طیاروں نے الحدیدہ کے علاقے میں حوثی گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد حوثیوں کی فوجی صلاحیتوں کو محدود کرنا بتایا گیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق کارروائی کے باوجود الحدیدہ کی اہم بندرگاہیں معمول کے مطابق کھلی رہیں اور تجارتی و انسانی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔ حکام نے کہا کہ بندرگاہوں کی نگرانی جاری ہے تاکہ بحری آمدورفت متاثر نہ ہو۔
یمن میں حوثیوں اور سعودی قیادت والے اتحاد کے درمیان کشیدگی خطے میں جاری وسیع تر سکیورٹی صورتحال کا حصہ ہے۔