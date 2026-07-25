مودی ہار گیا GEN-Zجیت گئی

بھارت میں GEN-Z احتجاجی تحریک، مودی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گئی
بھارت میں نوجوان نسل (GEN-Z) کی جانب سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک نے مودی حکومت کے لیے سیاسی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ نوجوان مظاہرین تعلیمی نظام میں شفافیت، امتحانی اسکینڈلز کے خاتمے اور روزگار کے بہتر مواقع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی یہ مہم اب بڑے احتجاجی مظاہروں میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں نوجوان حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام نوجوانوں کے مستقبل کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تحریک بھارتی سیاست میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی علامت ہے اور مودی حکومت کے لیے ایک اہم امتحان بن چکی ہے۔