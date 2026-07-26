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    کویت نے بھی سعودی عرب کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کو خلیجی سلامتی کا اہم شراکت دار تسلیم کر لیا

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    پاکستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرتے ہوئے خطے میں ایک اہم سیکیورٹی شراکت دار کے طور پر اپنا کردار وسعت دے دی ہے۔ یہ نیا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ سیکیورٹی معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے، جو دفاعی تعاون اور خطے کے امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔

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