ہم نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا: کویت

کویت سٹی: کویت نے ایران پر حملے میں ملوث ہونے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی نہیں کی۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی سرزمین، فضائی حدود یا سمندری حدود کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دی گئیں۔
کویت کی وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کویت کی پالیسی خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کی حمایت پر مبنی ہے، اور وہ تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ تنازعات کو مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔
یہ وضاحت ایسے وقت میں سامنے آئی جب بعض بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خلیجی ممالک ایران کے خلاف کارروائیوں میں شریک رہے ہیں۔ کویتی حکومت نے ان اطلاعات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی جارحانہ فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنی۔
یاد رہے کہ حالیہ ہفتوں میں امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خلیجی خطے میں سکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے، تاہم کویت نے اپنے غیرجانبدارانہ مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی اولین ترجیح خطے میں امن اور استحکام کا فروغ ہے۔