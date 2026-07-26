شاہنواز دہانی سری لنکا کے جنگلات کی سیر میں مصروف

پاکستان کے فاسٹ بولر شاہنواز دہانی نے کرکٹ سے مختصر وقفہ لے کر سری لنکا کی خوبصورتی سے لطف اٹھایا۔ انہوں نے سنسنی خیز سفاری کے دوران جنگلی حیات، سرسبز مناظر اور قدرتی حسن کو قریب سے دیکھا۔ دہانی نے اس یادگار سفر کی جھلکیاں مداحوں کے ساتھ بھی شیئر کیں، جنہیں ان کا میدان سے باہر کا انداز بے حد پسند آیا۔
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