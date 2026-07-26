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    امریکا کی جانب سے حملے روکنے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی مؤخر کر دی

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    ایران کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو راتوں کے دوران امریکا کی جانب سے کوئی حملہ نہ کیے جانے کے بعد اس نے اپنی جوابی کارروائیاں عارضی طور پر روک دی ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا کے مطابق ایران کی کارروائیاں "جوابی” نوعیت کی تھیں، جنہیں فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔

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