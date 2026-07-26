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    عبداللہ شفیق اور سعود شکیل ویسٹ انڈیز دورے کے لیے پاکستان اسکواڈ میں شامل

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    پاکستانی ٹیم نے اسکواڈ میں تبدیلی کرتے ہوئے انجری کا شکار ہونے والے عبداللہ فضل کی جگہ عبداللہ شفیق کو شامل کر لیا ہے۔ دوسری جانب سعود شکیل فٹنس مسائل سے صحت یابی کے بعد انگلینڈ میں ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں، جس سے آئندہ میچز سے قبل قومی ٹیم کو مزید تقویت ملے گی۔

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