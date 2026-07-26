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    زخمی صحافی علاج کے لیے غزہ سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف

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    غزہ میں جاری جنگ کے دوران زخمی ہونے والے یا بیماریوں کا شکار صحافی فوری طبی انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ضروری علاج تک رسائی انتہائی مشکل ہو چکی ہے، جبکہ کئی صحافی زندگی بچانے والے علاج کے لیے بیرونِ ملک طبی سہولیات حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ جاری انسانی بحران نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

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