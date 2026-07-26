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    امریکی سیاستدان نے ٹرمپ کی امارات، سعودی عرب اور قطر سے قربت کا مبینہ راز فاش کر دیا

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    🇺🇸 امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلیجی ممالک سے قریبی تعلقات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کی بے پناہ دولت ہی ٹرمپ کی وہاں کی قیادت سے غیر معمولی قربت کی اصل وجہ ہے۔

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