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    82 کلوگرام وزن اٹھا کر میرابائی چانو نے کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا

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    دفاعی چیمپئن میرابائی چانو نے شاندار واپسی کرتے ہوئے 82 کلوگرام اسنیچ اٹھا کر دولتِ مشترکہ کھیلوں (کامن ویلتھ گیمز) کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ابتدائی کوشش میں ناکامی کے باوجود انہوں نے زبردست انداز میں کم بیک کیا اور اب 77 اور 71 کلوگرام وزن اٹھانے والی حریفوں پر واضح برتری حاصل کر لی ہے۔

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