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    مریم محمود یوئیفا ویمنز چیمپئنز لیگ میں کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون فٹبالر بن کر تاریخ رقم کر گئیں

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    صرف 22 سال کی عمر میں مریم محمود یوئیفا ویمنز چیمپئنز لیگ میں کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون فٹبالر بن گئی ہیں۔ ان کی یہ تاریخی کامیابی پاکستان میں خواتین فٹبال کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑی تحریک ثابت ہو رہی ہے۔

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