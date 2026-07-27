برطانیہ میںپانی کی قلت، ایئرپورٹ پر واش رومز اور ریسٹورنٹس بند

برطانیہ میں پانی کی قلت، گیٹوک ایئرپورٹ پر واش رومز اور ریسٹورنٹس بند
لندن کے گیٹوک ایئرپورٹ پر پانی کی فراہمی اچانک معطل ہونے کے باعث دونوں ٹرمینلز شدید متاثر ہوئے، جس کے نتیجے میں واش رومز، ہاتھ دھونے کی سہولیات، بارز اور متعدد ریسٹورنٹس عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ پانی کی قلت ایک مقامی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں بجلی کی بندش کے باعث پیدا ہوئی، جس سے جنوب مشرقی انگلینڈ کے کئی علاقوں میں بھی پانی کی سپلائی متاثر ہوئی۔
ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق پروازوں کا آپریشن جاری رہا، تاہم مسافروں اور عملے کے لیے بوتل بند پانی فراہم کیا گیا اور ہنگامی اقدامات کیے گئے۔ واٹر کمپنی SES Water نے بتایا کہ بجلی بحال ہونے کے بعد پانی کی فراہمی مرحلہ وار معمول پر لائی گئی، جبکہ ایئرپورٹ نے مسافروں سے پیش آنے والی مشکلات پر معذرت بھی کی۔